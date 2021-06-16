Астронавти у відкритому космосі модернізували МКС: NASA показало відео

Американські астронавти Роберт Шейн Кімбро та Тома Песке сьогодні, 16 червня, вийшли у відкритий космос , щоб провести модернізацію Міжнародної космічної станції. Сьогодні вони встановили нові сонячні панелі.

Про це повідомляє NASA .

Safety first! @Astro_Kimbrough is back at the worksite after a reboot of his spacesuit's display unit, and a potential sensor error that has stabilized. The spacewalk continues. pic.twitter.com/oH5P7s30fw

Монтувати нові сонячні панелі астронавтам допомагав робот-маніпулятор. За допомогою цієї роботизованої "руки" астронавти переміщали великі сонячні панелі.

An amazing view of @Thom_Astro using a Pistol Grip Tool (PGT) to break bolts on the carrier housing the @Space_Station 's new solar arrays. @Astro_Kimbrough is at a different worksite routing harnesses for a future task. pic.twitter.com/3iUUbCNqQ2

Станом на зараз астронавти NASA завершили встановлення нових сонячних батарей на МКС. Нові сонячні панелі вже навіть розгорнули, щоб перевірити, чи все працює.

Нагадаємо, вчора у NASA заявили, що США все ще планують повернути людей на Місяць у 2024 році. При цьому американське космічне агентство хоче відправити на Місяць першу жінку та першу не білу людину.

Крім того, напередодні NASA опублікувало фотографії ракети, яку створюють для польоту на Місяць.

Додамо, нещодавно у NASA показали вражаючі фото найбільшого супутника Сонячної системи.

А до цього вертоліт NASA надіслав фото з Марса.