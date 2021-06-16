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Астронавти у відкритому космосі модернізували МКС: NASA показало відео

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США, Середа 16 червня 2021 20:05
Астронавти у відкритому космосі модернізували МКС: NASA показало відео Фото: астронавти NASA вийшли у космос (кадр відео twitter.com/NASA)
Автор: Дмитро Левицький

Американські астронавти Роберт Шейн Кімбро та Тома Песке сьогодні, 16 червня, вийшли у відкритий космос, щоб провести модернізацію Міжнародної космічної станції. Сьогодні вони встановили нові сонячні панелі.

Про це повідомляє NASA.

Станом на зараз астронавти NASA завершили встановлення нових сонячних батарей на МКС. Нові сонячні панелі вже навіть розгорнули, щоб перевірити, чи все працює.

Монтувати нові сонячні панелі астронавтам допомагав робот-маніпулятор. За допомогою цієї роботизованої "руки" астронавти переміщали великі сонячні панелі.

Нагадаємо, вчора у NASA заявили, що США все ще планують повернути людей на Місяць у 2024 році. При цьому американське космічне агентство хоче відправити на Місяць першу жінку та першу не білу людину.

Крім того, напередодні NASA опублікувало фотографії ракети, яку створюють для польоту на Місяць.

Додамо, нещодавно у NASA показали вражаючі фото найбільшого супутника Сонячної системи.

А до цього вертоліт NASA надіслав фото з Марса.

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NASA МКС космос Астронавт
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