Китай запустил корабль на космическую станцию: на борту три астронавта

Ракета Long March 2F покинула свою стартовую площадку в космодроме Цзюцюань в 9:22 утра (01:22 утра по всемирному времени) в пустыне Гоби. Это первый пилотируемый полет для Китая за последние пять лет.

Ожидается, что три астронавта пробудут рекордное время в космосе. Они не вернутся на Землю, оставшись на орбите на целых три месяца.

Shenzhou-12

Tiangong