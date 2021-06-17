Китай запустил корабль на космическую станцию: на борту три астронавта

Китай запустил пилотируемый космический корабль Shenzhou-12 на свою космическую станцию, которая строится. На на борту корабля находятся три астронавта.
Об этом сообщает Le Figaro.
Ракета Long March 2F покинула свою стартовую площадку в космодроме Цзюцюань в 9:22 утра (01:22 утра по всемирному времени) в пустыне Гоби. Это первый пилотируемый полет для Китая за последние пять лет.
Ожидается, что три астронавта пробудут рекордное время в космосе. Они не вернутся на Землю, оставшись на орбите на целых три месяца.
Shenzhou-12
Tiangong
Напомним, в NASA будут следить за планами России и Китая в космической сфере. Для США важно отправить на Луну первую женщину раньше, чем это сделают конкуренты.
Ранее сообщалось об успехах американских астронавтов в космосе. Они провели модернизацию Международной космической станции.