Китай ввел санкции против США

В частности, американским компаниям General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Boeing Defense, Space&Security запрещено осуществлять "импортно-экспортный" бизнес в Китае.

Высшим руководителям всех трех компаний запрещен въезд в Китай, их разрешения на работу будут аннулированы, а также их статус гостя и заявки на проживание не будут одобрены.

Это одно из ограничений, обнародованное китайским государственным информационным агентством Xinhua со ссылкой на министерство торговли страны.