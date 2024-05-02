Россия может помогать Китаю с подготовкой к нападению на Тайвань, - Bloomberg

"Мы впервые видим, как Китай и Россия сотрудничают в отношениях с Тайванем и признают, что это место, где Китай точно хочет, чтобы Россия сотрудничала с ними, и мы не видим причин, почему бы они этого не делали", - сказала директор Национальной разведки Аврил Хейнс.

Хейнс добавила, что оценки разведки указывают на "рост сотрудничества в "безграничном" партнерстве" между Россией и Китаем в действительно всех секторах общества. В частности в:

политическом,

экономическом,

военном,

технологическом.

"Конечно, такая возможность есть... Вопрос о том, насколько это вероятно, я думаю, зависит от сценария", - добавила она.