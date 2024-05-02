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Россия может помогать Китаю с подготовкой к нападению на Тайвань, - Bloomberg

США, Четверг 02 мая 2024 22:22
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Россия может помогать Китаю с подготовкой к нападению на Тайвань, - Bloomberg Фото: военные силы Китая и России тесно сотрудничают в вопросе Тайваня (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Представители разведки США считают, что Россия и Китай теснее сотрудничают в военных вопросах, включая возможное вторжение на Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы впервые видим, как Китай и Россия сотрудничают в отношениях с Тайванем и признают, что это место, где Китай точно хочет, чтобы Россия сотрудничала с ними, и мы не видим причин, почему бы они этого не делали", - сказала директор Национальной разведки Аврил Хейнс.

Хейнс добавила, что оценки разведки указывают на "рост сотрудничества в "безграничном" партнерстве" между Россией и Китаем в действительно всех секторах общества. В частности в:

  • политическом,
  • экономическом,
  • военном,
  • технологическом.

"Конечно, такая возможность есть... Вопрос о том, насколько это вероятно, я думаю, зависит от сценария", - добавила она.

Сотрудничество Китая и России

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Китай продлевает сотрудничество с Россией.

Несмотря на то, что публично Китай рассказывает о нейтралитете в войне РФ против Украины, фактического осуждения Москвы со стороны Пекина не было. Китайские компании в это время продолжают поставлять России товары двойного назначения, которые могут использоваться для производства оружия.

США неоднократно призывали Китай не оказывать России военную помощь. Кроме того, Вашингтон пообещал ужесточить санкции против Пекина в случае предоставления РФ оружия.

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