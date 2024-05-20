Китай ввел санкции против США

Китай наложил санкции на три американские оборонные компании из-за продажи оружия Тайваню, когда на острове прошла инаугурация нового президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP и Reuters .

В частности, американским компаниям General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Boeing Defense, Space&Security запрещено осуществлять "импортно-экспортный" бизнес в Китае.

Высшим руководителям всех трех компаний запрещен въезд в Китай, их разрешения на работу будут аннулированы, а также их статус гостя и заявки на проживание не будут одобрены.

Это одно из ограничений, обнародованное китайским государственным информационным агентством Xinhua со ссылкой на министерство торговли страны.