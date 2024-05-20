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Китай ввел санкции против США

Понедельник 20 мая 2024 05:54
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Китай ввел санкции против США Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Китай наложил санкции на три американские оборонные компании из-за продажи оружия Тайваню, когда на острове прошла инаугурация нового президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP и Reuters.

В частности, американским компаниям General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Boeing Defense, Space&Security запрещено осуществлять "импортно-экспортный" бизнес в Китае.

Высшим руководителям всех трех компаний запрещен въезд в Китай, их разрешения на работу будут аннулированы, а также их статус гостя и заявки на проживание не будут одобрены.

Это одно из ограничений, обнародованное китайским государственным информационным агентством Xinhua со ссылкой на министерство торговли страны.

В понедельник Лай Циндэ принял присягу как президент Тайваня, ознаменовав начало исторического третьего срока подряд для правящей на острове Демократической прогрессивной партии, которая отстаивала демократию вопреки годам растущих угроз со стороны авторитарного Китая.

Напомним, разведка США считает, что Пекин готовится захватить Тайвань силой, но пока предпочитает мирное "воссоединение".

По недавним оценкам Пентагона, Китай нападет на Тайвань до 2027 года.

В начале мая представители американской разведки заявили, что Россия и Китай начали теснее сотрудничать в военных вопросах, включая возможное вторжение на Тайвань.

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