Китай ввел санкции против представителя Тайваня в США
Китай ввел санкции против представителя Тайваня в США Сяо Би-Хим, запретив ей и членам семьи въезд на территорию страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
После встречи президента Тайваня Цай Ин Вэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти Китай объявил о ряде дополнительных санкций, в том числе против Сяо Би-Хим.
Управление Китая по делам Тайваня запретило инвесторам и компаниям, связанным с Сяо, сотрудничать с организациями и отдельными лицами на материке.
В августе 2022 года Китай ввел санкции против министра иностранных дел Тайваня Джозефа Ву, генерального секретаря совета национальной безопасности Веллингтона Ку и других политиков острова.
Ранее мы писали, директор Федерального бюро расследований США Кристоф Рэй считает, что Китай может изучать российскую войну в Украине, чтобы спланировать собственное вторжение в Тайвань.
Напомним, 6 апреля 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон в Пекине встретился с лидером Китая Си Цзиньпином, в частности речь шла о войне в Украине.
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