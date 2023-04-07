Китай ввел санкции против представителя Тайваня в США Сяо Би-Хим, запретив ей и членам семьи въезд на территорию страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

После встречи президента Тайваня Цай Ин Вэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти Китай объявил о ряде дополнительных санкций, в том числе против Сяо Би-Хим.

Управление Китая по делам Тайваня запретило инвесторам и компаниям, связанным с Сяо, сотрудничать с организациями и отдельными лицами на материке.

В августе 2022 года Китай ввел санкции против министра иностранных дел Тайваня Джозефа Ву, генерального секретаря совета национальной безопасности Веллингтона Ку и других политиков острова.