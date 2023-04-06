Китай определился? Отвернется ли Си Цзиньпин от России после визита Макрона

Сегодня, 6 апреля 2023 года, президент Франции Эммануэль Макрон проводит официальную часть визита в Китай. Ожидается, что вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он попытается убедить Си Цзиньпина не поддерживать Россию в войне против Украины. А в идеале - принудить ее к миру.

О том, зачем европейским лидерам встреча с Си, и может ли измениться его позиция, - в материале РБК-Украина .

Отговорить от сближения с Путиным

Очевидно, что этот визит стал ответом на мартовскую поездку Си Цзиньпина в Кремль. По ее итогам Москва и Пекин подтвердили курс на сближение, но также стало понятно, что по крайней мере сейчас Китай не готов поддержать российского президента Владимира Путина в войне против Украины.

Как писало Politico, Макрон надеется на то, что Пекин может сыграть посредническую роль, но неизвестно, какими именно рычагами воспользуется французский президент. Особенно на фоне того, что ранее это не удалось сделать ни канцлеру Германии Олафу Шольцу, ни испанскому премьеру Педро Санчесу.

Перед самой поездкой в Елисейском дворце рассказали о звонке президенту США Джо Байдену. Во время которого они договорились вовлечь Китай "в ускорение завершения войны в Украине". По прилету в китайскую столицу Макрон предостерег третьи страны от военной поддержки РФ.

"Любой, кто поможет российскому агрессору в конфликте, станет соучастником. С самого начала (войны, - ред.) мы решили помочь стороне, которая подверглась нападению, и мы также четко дали понять, что каждый, кто помогает агрессору, будет соучастником, нарушив международное право", - заявил он журналистам.

Кроме того, еще до встречи с Си Цзиньпинем он объяснил, что Запад должен сохранить диалог с Китаем и не позволить Москве вести эксклюзивные переговоры.

Фото: Макрон считает, что Запад не должен оставлять Си наедине с Путиным (GettyImages)

Отметим, президент Франции пригласил Урсулу фон дер Ляйен с собой для демонстрации европейского единства. Но она не будет участвовать в ряде мероприятий между Макроном и Си.

Фокус на Украине

Встреча лидеров Китая и Франции продолжалась в течение полутора часов. После нее были подписаны несколько сделок, включая продажу самолетов Airbus, и договоров о культурном сотрудничестве.

На пресс-конференции Си Цзиньпин отметил, что готов вместе с Францией призывать к "рациональности в украинском вопросе" и недопущению эскалации. А потом выступил за скорейшие мирные переговоры.

Речь Макрона длилась вдвое дольше. Как пишет Politico, похоже, китайский лидер почувствовал себя крайне неловко, когда коллега из Франции обратился к нему, призвав открыто осудить российскую агрессию против Украины.

"Говорить о мире и стабильности - значит говорить о войне, которую Россия ведет против Украины. Вы сделали несколько важных замечаний. Это война, в которую вовлечены все мы, потому что член Совета безопасности решил нарушить устав ООН. Мы не можем этого принять… Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы приведете Россию в чувство и вернете всех за стол переговоров", - отметил он.

Отдельно лидеры остановились на российских планах разместить ядерное оружие в Беларуси. Макрон раскритиковал их, потребовал исключить саму возможность применения такого оружия против Украины и призвал Китай напомнить РФ о ее обязательствах. Си тоже согласился с тем, что Украина не должна стать жертвой ядерной атаки.

"Мы должны избегать конфронтации, защищать мирных жителей и детей. Мы против ядерного, биологического или химического оружия, атак на электростанции", - добавил китайский лидер.

Политолог Владимир Фесенко напоминает, что Макрон давно выступает за мирные переговоры. Но так как по определению они не могут вестись без Украины, тот уговаривал Си Цзиньпина позвонить Владимиру Зеленскому. Возможно, договориться удалось. По словам одного из французских дипломатов, китайский лидер готов позвонить, когда наступит подходящий момент.

Что касается визита, то ждать конкретных результатов для Украины не стоит.

"Конечно, амбиции подключить Китай к мирному процессу есть. Но надо понимать, что у Китая стратегическое противостояние с США, которое, возможно, еще усилится. И сейчас он вряд ли будет помогать России напрямую, но использовать ее в своих интересах, - это да. И тем более Китай не будет в своих усилиях выступать на стороне Украины, поскольку видит в ней союзника США. Но это не значит, что он вообще не будет участвовать в переговорах. Это возможно, но позже, когда Китай почувствует, что сейчас это целесообразно и нужно", - отметил Фесенко в комментарии РБК-Украина.

Фото: Макрон и Си сегодня сделали ряд заявлений об Украине (GettyImages)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уверен, что Китай занял выжидательную позицию до того, как закончится украинское контрнаступление. Если оно будет удачным, то Пекин активнее будет склонять Москву пойти на уступки. Но если Россия сможет удержать оккупированные территории, тогда Китай будет действовать в русле пророссийской политики.

"Сейчас они наблюдают за всей ситуацией, экстраполируют на отношения с Тайванем, следят за реакцией Запада и тем, насколько тот далеко готов зайти в поддержке Украины. Но до момента завершения украинского наступления каких-либо кардинальных действий, я думаю, не будет", - добавил он в разговоре с изданием.

Он также обратил внимание на то, что Си сегодня как обычно делал противоречивые заявления. Поскольку его слова о деэскалации можно трактовать и как протест против того, чтобы Украина получала западные вооружения.

"С другой стороны он все же против ядерного оружия. Хорошо, что хотя бы так", - подчеркнул эксперт.

Конец "безграничной дружбе"?

Мартовский визит Си Цзиньпина в Москву российская сторона подала как доказательство "безграничной дружбы". В то же время китайский посол при ЕС Фу Конг говорит, что на Западе неверно толкуют отношения Москвы и Пекина, и на самом деле связи могут быть далеко не безграничными. Примечательно, что его интервью для NYT появилось за несколько часов по приезда Макрона.

"Без ограничений - это не что иное, как риторика", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Китай не поддержал Россию в войне против Украины и не признал оккупацию четырех регионов. А Си Цзиньпин до сих пор лично не общался с Зеленским, поскольку "очень занят", но контакты продолжаются на более низких уровнях.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что этим Китай открестился от "безграничной дружбы" с Россией, которую активно продвигали в первой половине 2022 года. И слова китайского посла лишь подтвердили, что Владимир Путин так и не смог извлечь выгоду от встречи с Си.

Означает ли это, что Китай "переобулся" и готов отвернуться от России? Отнюдь. Эксперт Александр Мусиенко утверждает, что позиция Пекина никак не трансформировалась.

"Я не знаю, что подразумевалось под риторическими приемами. Позиция Китая такая, какая она есть. Такая, что Си заявил о желании быть на правильной стороне истории именно во время визита в Москву. Это риторический прием или нет? Где же правильная сторона истории, когда такое заявление делается в Москве? Теперь же они, балансируя, пытаются несколько усыпить нашу бдительность. Чтобы в случае чего заявить, что якобы всегда выступали за уступки от России", - отметил он.

Политолог Владимир Фесенко тоже считает, что после слов китайского посла не следует делать больших выводов. Хотя бы потому, что это сказал не сам Си Цзиньпин, куратор внешней политики Ван И или хотя бы министр иностранных дел Цинь Ган. Слова о риторике по "безграничной дружбе" с Россией были адресованы европейским лидерам.

"Смысл этой фразы очень прост - Китай открыт к диалогу с ЕС. У Китая есть противостояние с США, но он не против Запада как такового. Да и по отношению России не нужно преувеличивать значение этой фразы. Дружба не означает, что между Китаем и Россией есть военный союз… Сейчас Макрон и фон дер Ляйен говорят Пекину, что лучше поддерживать нормальные отношения с ними, чем помогать Москве. И Си Цзиньпин не то, чтобы прислушается, но точно примет это во внимание", - добавил он в комментарии изданию.

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О том, чтобы судить о позиции Китая в том числе по Украине, следует помнить, что его политика основана на балансировании в своих интересах. Опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются с тем, что этот визит западных лидеров вряд ли приведет к какому-то прорыву. Хотя даже сохранение статуса-кво с китайским нейтралитетом можно будет занести в относительный успех.