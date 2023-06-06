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Китай введет правила использования искусственного интеллекта, - Маск

Фото: Илон Маск (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Правительство Китая вслед за рядом государств тоже постарается ввести регулирование искусственного интеллекта

Об этом заявил Илон Маск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Американский миллиардер совершил двухдневную поездку в Китай, где провел ряд встреч с высокопоставленными чиновниками, в том числе с вице-премьером, министрами иностранных дел, торговли и промышленности.

"Я думаю, что у нас были очень продуктивные дискуссии по поводу рисков искусственного интеллекта и необходимости определенного надзора и регулирования. И как я понимаю из этих разговоров, Китай будет инициировать регулирование ИИ в Китае", - рассказал Маск.

В апреле Администрация киберпространства Китая (CAC) заявила, что поддерживает инновации и применение искусственного интеллекта и поощряет его использование, но контент, созданный ИИ, должен соответствовать основным социалистическим ценностям страны.

Регулировка Искусственного интеллекта

Генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, Сэм Альтман призвал Конгресс Соединенных Штатов Америки регулировать искусственный интеллект. Он дал показания перед комитетом Сената о возможностях и недостатках новой технологии и предложил создать новое агентство для лицензирования компаний, занимающихся ИИ.

Президент компании Microsoft Брэд Смит также призвал к лицензированию наиболее критических форм искусственного интеллекта с обязательными мерами по защите физической безопасности, кибербезопасности, нацбезопасности.

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Искусственный интеллектКитайИлон Маск