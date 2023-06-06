UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китай запровадить правила, щодо використання штучного інтелекту, - Маск

Фото: Ілон Маск (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Уряд Китаю вслід за низкою держав теж намагатиметься запровадити регулювання штучного інтелекту

Про це заявив Ілон Маск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Американський мільярдер провів дводенну поїздку до Китаю, де провів низку зустрічей із високопоставленими урядовцями, зокрема з віце-прем'єром, міністрами закордонних справ, торгівлі та промисловості.

"Я думаю, що у нас були дуже продуктивні дискусії щодо ризиків штучного інтелекту та необхідності певного нагляду та регулювання. І як я розумію з цих розмов, Китай буде ініціювати регулювання ШІ в Китаї", - розповів Маск.

Варто зазначити, у квітні Адміністрація кіберпростору Китаю (CAC) заявила, що підтримує інновації та застосування штучного інтелекту й заохочує його використання, але контент, створений ШІ, повинен відповідати основним соціалістичним цінностям країни

Регулювання Штучного інтелекту

Генеральний директор компанії OpenAI, яка створила ChatGPT, Сем Альтман закликав Конгрес Сполучених Штатів Америки регулювати штучний інтелект. Він дав свідчення перед комітетом Сенату про можливості та недоліки нової технології та запропонував створити нове агентство для ліцензування компаній, які займаються ШІ.

Президент компанії Microsoft Бред Сміт також закликав до ліцензування найбільш критичних форм штучного інтелекту з обов'язковими заходами щодо захисту фізичної безпеки, кібербезпеки, нацбезпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Штучний інтелектКитайИлон Маск