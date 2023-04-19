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Китай отрицает претензии США по "секретному полицейскому участку" в Нью-Йорке

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Среда 19 апреля 2023 08:06
Китай отрицает претензии США по "секретному полицейскому участку" в Нью-Йорке Фото: Пекин отрицает обвинения США в полицейских участках в Нью-Йорке (twitter/Spokesperson发言人办公室)
Автор: Максим Шушко

Пекин отрицает обвинения минюста США в шпионаже в так называемых "китайских полицейских участках" в Нью-Йорке.

Об этом заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

Обвинения Соединенными Штатами правительства Пекина в отношении так называемых "китайских полицейских участков" в Нью-Йорке являются политическими манипуляциями, направленными на дискредитацию китайской стороны.

"Так называемых заграничных отделений полиции просто нет. Китай придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран, международных законов и уважает суверенитет всех стран", - отметил Вэньбинь.

Ранее мы сообщали, сотрудники китайских спецслужб создали "полицейский участок" в Нью-Йорке и использовали его как оперативную базу для шпионажа, кооптации или запугивания живущих в городе и других местах китайских диссидентов.

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