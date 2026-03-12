Китай призвал всех срочно нажать кнопку "стоп" в войне в Иране

Китай призвал все страны вместе нажать кнопку "стоп" в конфликте на Ближнем Востоке, потому что война бьет по всему миру.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство "Синьхуа", об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
По словам министра, долгий конфликт на Ближнем Востоке наносит ущерб местным людям, подрывает региональную экономику и разрушает безопасность.
"Все стороны должны призвать вовлеченные стороны как можно скорее нажать кнопку "стоп" военных операций, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", - подчеркнул Ван И в разговоре по телефону с главой МИД Египта Абделем Абидином 12 марта.
Он также подчеркнул, что Китай и Египет, как ответственные государства, выступают за переговоры, а не за силу.
Министр Абидин передал позицию Каира: Египет обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и поддерживает резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призывает к сдержанности
Когда 28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана и ликвидировали аятоллу Али Хаменеи, Ван И назвал это "неприемлемым". Он вел переговоры с Лавровым, осуждал атаку и инициировал экстренное заседание Совбеза ООН.
Но практической помощи Ирану Пекин так и не оказал - ограничился дипломатической риторикой. Теперь он призывает всех, включая Тегеран, остановить оружие.
Ближний Восток - это не просто геополитика для Пекина, а вопрос экономической выживаемости.
Более 55% всего нефтяного импорта Китая поступает с Ближнего Востока, примерно 13% - непосредственно из Ирана.
Блокада Ормузского пролива уже обвалила морской трафик на 70% и вызвала дефицит серы - сырья для удобрений, микрочипов и металлургии. Именно Китай является одним из крупнейших импортеров серы в регионе.
Конфликт бьет по китайской экономике напрямую: растут цены, рвутся цепи поставок.