Китай призвал всех срочно нажать кнопку "стоп" в войне в Иране

Что сказал Ван И

По словам министра, долгий конфликт на Ближнем Востоке наносит ущерб местным людям, подрывает региональную экономику и разрушает безопасность.

"Все стороны должны призвать вовлеченные стороны как можно скорее нажать кнопку "стоп" военных операций, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", - подчеркнул Ван И в разговоре по телефону с главой МИД Египта Абделем Абидином 12 марта.

Он также подчеркнул, что Китай и Египет, как ответственные государства, выступают за переговоры, а не за силу.

Министр Абидин передал позицию Каира: Египет обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и поддерживает резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призывает к сдержанности

Как Китай комментировал войну в Иране ранее

Когда 28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана и ликвидировали аятоллу Али Хаменеи, Ван И назвал это "неприемлемым". Он вел переговоры с Лавровым, осуждал атаку и инициировал экстренное заседание Совбеза ООН.

Но практической помощи Ирану Пекин так и не оказал - ограничился дипломатической риторикой. Теперь он призывает всех, включая Тегеран, остановить оружие.