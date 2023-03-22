Для TikTok наступил решающий момент, - генеральный директор

Американские законодатели собирают подписи, чтобы предоставить президенту США Джо Байдену полномочия запретить TikTok в США. В связи с этим для компании сейчас наступил решающий момент.

Об этом заявил генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Шоу Зи Чу вскоре даст показания перед комитетом Палаты представителей по энергетике и торговле. Он заявил, что в приложении более 150 миллионов активных пользователей из США, что составляет около половины населения страны.

"Некоторые политики начали говорить о запрете TiktTok. Теперь это может забрать TikTok у всех 150 миллионов. Сейчас наступил решающий момент для компании", - сказал гендиректор компании.

По данным издания, критики TikTok опасаются, что его данные пользователей в США могут быть переданы правительству Китая через приложение, принадлежащее китайской технологической компании ByteDance. TikTok отвергает обвинения в шпионаже.