Для TikTok наступил решающий момент, - генеральный директор
Американские законодатели собирают подписи, чтобы предоставить президенту США Джо Байдену полномочия запретить TikTok в США. В связи с этим для компании сейчас наступил решающий момент.
Об этом заявил генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Шоу Зи Чу вскоре даст показания перед комитетом Палаты представителей по энергетике и торговле. Он заявил, что в приложении более 150 миллионов активных пользователей из США, что составляет около половины населения страны.
"Некоторые политики начали говорить о запрете TiktTok. Теперь это может забрать TikTok у всех 150 миллионов. Сейчас наступил решающий момент для компании", - сказал гендиректор компании.
По данным издания, критики TikTok опасаются, что его данные пользователей в США могут быть переданы правительству Китая через приложение, принадлежащее китайской технологической компании ByteDance. TikTok отвергает обвинения в шпионаже.
Ранее мы сообщали, что Нидерланды запретят чиновникам устанавливать TikTok на правительственные телефоны.
Напомним, США расследуют шпионаж за журналистами через TikTok.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.