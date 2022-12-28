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Конгресс США запретил использование китайского ТікТока на рабочих устройствах

Новина українською →
США, Среда 28 декабря 2022 22:03
Конгресс США запретил использование китайского ТікТока на рабочих устройствах Фото: китайское видеоприложение ТікТок запретили в Конгрессе США (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Популярное китайское видеоприложение TikTok было запрещено на всех рабочих устройствах в Конгрессе США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, ссылаясь на администрацию Палаты представителей США, приложение считается "высокорискованным из-за ряда проблем с безопасностью". Сообщение такого содержания было отправлено всем законодателям и сотрудникам, которые должны были удалить приложение со всех устройств, принадлежащих федеральным органам. После этого загрузка приложения будет запрещена.

Запрет был введен в соответствии с законопроектом о бюджете США на 2023 год объемом 1,66 трлн долларов, принятым на прошлой неделе. Он содержит положения о запрете приложений типа TikTok на устройствах, которыми управляют федеральные органы власти.

По состоянию на прошлую неделю 19 штатов по крайней мере частично заблокировали приложение ТикТок для государственных устройств из-за опасений, что правительство Китая может использовать его для слежки за американцами и цензуры контента.

Недавно РБК-Украина сообщало, что на онлайн-аукционе eBay продали устройства вместе с биометрическими данными американских военных.

В октябре мы писали, что штат Техас подал иск против Google за якобы сбор биометрических данных миллионов техасцев без получения должного разрешения.

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