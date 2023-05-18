Первый штат в США запретил TikTok

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Штат Монтана стал первым в США, запретившим популярное приложение для коротких видео. Также законодатели с 1 января 2024 года запретят магазинам приложений Google и Apple предлагать TikTok на территории штата.

Все большее число законодателей и государственных чиновников США призывают запретить приложение, имеющее более 150 млн американских пользователей, из-за беспокойства относительно возможного влияния правительства Китая на платформу.

Губернатор Джанфорте сказал, что законопроект о запрете TikTok будет способствовать "нашему общему приоритету защиты жителей Монтаны от слежки Коммунистической партии Китая".