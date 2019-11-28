Китай пригрозив США жорсткими санкціями через Гонконг

Фото: протести в Гонконзі (twitter.com / savehksave)

У МЗС Китаю викликали посла США через резолюцію про підтримку Гонконгу

Китай попередив США про введення жорстких контрзаходів у відповідь на підтримку антиурядових демонстрантів у Гонконзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ Китаю, якщо США продовжать підтримувати демонстрантів в Гонконзі Пекін буде змушений ввести санкції.

Крім цього, віце-міністр закордонних справ Китаю Ле Юйчэн викликав у четвер посла США Террі Бранстада і зажадав, щоб Вашингтон негайно припинив втручатися у внутрішні справи Китаю і припинив наносити додатковий шкоди двостороннім відносинам.

Уряд Гонконгу, яке підтримується Пекіном, заявило, що прийнята в США резолюція дало демонстрантам невірний сигнал і явно втрутився у внутрішні справи міста.

Наголошується, що в середу президент США Дональд Трамп підписав прийняту напередодні американським Конгресом резолюції про підтримку протестувальників Гонконгу.

Нагадаємо, в Гонконзі вже п'ять місяців тривають антиурядові демонстрації проти втручання Китаю у справи в колишній британській колонії, яка отримала автономний статус після повернення до китайського правління в 1997 році. Зокрема, 18 листопада, поліція Гонконгу оточила сотні протестувальників всередині Політехнічного університету і пригрозила застосувати бойові патрони.