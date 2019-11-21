Палата представників США підтримала резолюції Сенату щодо Гонконгу

Фото: протести в Гонконгу (twitter.com / savehksave)

Лише один конгресмен проголосував проти

Палата представників Сполучених Штатів Америки майже одноголосно підтримала резолюції Сенату щодо підтримки протестувальників Гонконгу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, майже всі конгресмени підтримали документ, яким зобов'язали Державний департамент перевіряти, чи зберігається в Гонконзі достатній рівень автономії, а також влада США повинна накладати санкції на чиновників, відповідальних за порушення прав людини в Гонконзі. Документ не підтримав лише один конгресмен.

Також в Палаті представників підтримали резолюцію про заборону на продаж гонконзьким правоохоронцям спецзасобів для стримування натовпів, зокрема, сльозогінного газу, гумових куль та електрошокерів. Цей документ підтримали одноголосно.

Для остаточного набуття чинності законопроекти повинні бути підписані президентом США Дональдом Трампом, однак Білий дім утримався від відповіді, чи будуть підписані дані документи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський Сенат проголосував за законопроекти щодо ситуації в Гонконзі. У Китаї висловили протест у зв'язку з ухваленням даних законопроектів Сенатом.

Як відомо, у Гонконзі вже п'ять місяців тривають антиурядові демонстрації проти втручання Китаю у справи в колишній британській колонії, яка отримала автономний статус після повернення до китайського правління в 1997 році. Зокрема, 18 листопада, поліція Гонконгу оточила сотні протестувальників всередині Політехнічного університету і пригрозила застосувати бойові патрони.