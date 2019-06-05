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Китай вперше запустив ракету з плавучої платформи

Новини » Телеком & IT    05.06.2019 - 21:16
Китай вперше запустив ракету з плавучої платформи
Фото: скріншот запуску ракети (youtube.com)

Ракета Long успішно вивела на орбіту сім супутників

У Китаї успішно провели запуск ракети-носія з плавучої платформи в Жовтому морі, що стало останнім кроком в реалізації амбітної космічної програми країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, ракета Long успішно вивела на орбіту сім супутників, у тому числі, апарат, призначений для спостереження на вітрами над морської поверхні та прогнозування тайфунів.

Крім того, ракета вивела на орбіту два комунікаційних супутника, які належать компанії China 125. Вона має намір запустити сотні супутників для створення глобальної мережі передачі даних.

Китай зробив космічну програму своїм основним пріоритетом, оскільки до 2030 року він має намір наздогнати Сполучені Штати Америки і стати провідним космічною державою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 травня американська компанія з виробництва космічної техніки SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 з 60 інтернет-супутниками проекту Starlink. Супутники призначені для створення глобальної мережі передачі інтернет-трафіку.

Крім того, у Сполучених Штатах успішно пройшов тестовий запуск багаторазової ракети New Shepard для суборбітальних польотів компанії Blue Origin засновника Amazon Джеффа Безоса. Як зазначає видання, це 11-й випробувальний політ New Shepard.

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