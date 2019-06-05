Китай впервые запустил ракету с плавучей платформы

Фото: скриншот запуска ракеты (youtube.com)

Ракета Long успешно вывела на орбиту семь спутников

В Китае успешно провели запуск ракеты-носителя с плавучей платформы в Желтом море, что стало последним шагом в реализации амбициозной космической программы страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, ракета Long успешно вывела на орбиту семь спутников, в том числе, аппарат, предназначенный для наблюдения на ветрами над морской поверхности и прогнозирования тайфунов.

Кроме того, ракета вывела на орбиту два коммуникационных спутника, которые принадлежат компании China 125. Она намерена запустить сотни спутников для создания глобальной сети передачи данных.

Китай сделал космическую программу своим основным приоритетом, поскольку к 2030 году он намерен догнать Соединенные Штаты Америки и стать ведущим космическим государством.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 23 мая американская компания по производству космической техники SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink. Спутники предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.

Кроме того, в Соединенных Штатах успешно прошел тестовый запуск многоразовой ракеты New Shepard для суборбитальных полетов компании Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса. Как отмечает издание, это 11-й испытательный полет New Shepard.