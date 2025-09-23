ua en ru
Китай впервые показал полеты истребителя пятого поколения с нового авианосца "Фуцзянь"

Китай, Вторник 23 сентября 2025 12:24
Китай впервые показал полеты истребителя пятого поколения с нового авианосца "Фуцзянь" Фото: авианосец "Фуцзянь" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Китай обнародовал первые кадры полноценных полетов истребителей с борта своего нового авианосца "Фуцзянь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, были показаны не только кадры взлета и приземления старого палубного истребителя J-15T. Также опубликованы кадры нового палубного истребителя пятого поколения J-35, а также палубного самолета дальнего радиолокационного слежения KJ-600.

Известно, что истребители запускались с помощью электромагнитной катапульты -EMALS. Интересно, что до сих пор единственным введенным в эксплуатацию авианосцем, оснащенным такой системой, был авианосец ВМС США USS Gerald R Ford.

Система EMALS позволяет самолетам взлетать с более тяжелым вооружением и топливной нагрузкой. Два предыдущих авианосца Китая, "Шаньдун" и "Ляонин", оснащены специальными трамплинами, как на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".

В настоящее время "Фуцзянь" является самым большим и наиболее технически совершенным авианосцем Китая, что представляет собой значительный технологический скачок по сравнению с предыдущими авианосцами типа "Ляонин" и "Шаньдун". Авианосец весит от 80 000 до 85 000 тонн и имеет три электромагнитные катапульты. Они работают на интегрированной электрической силовой установке, что обеспечивает на 30% большую эффективность запуска, чем у авианосцев класса "Форд" США.

"Фуцзянь" проходит завершающие испытания и скоро будет принят в состав китайских ВМС.

Напомним, ранее мы писали, что китайский истребитель-невидимка Shenyang J-35, вероятно, впервые взлетел с помощью электромагнитной катапульты (EMALS) с борта нового авианосца "Фуцзянь".

Китай Тайвань
