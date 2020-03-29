ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Жертвами коронавірусу у світі стали понад 30 тисяч осіб

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 10:20
Жертвами коронавірусу у світі стали понад 30 тисяч осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Понад 10 тисяч осіб померли від COVID-19 в Італії

Кількість летальних випадків коронавірусу у світі сьогодні перевищила 30 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Університету Хопкінса, який відстежує поширення COVID-19.

Так, станом на ранок 29 березня жертвами коронавірусу стали 30 852 жителі планети. Найбільша кількість смертей зафіксована в Італії - 10 023, Іспанії - 5 928, а також у Китаї - 3 182.

Крім того, у світі підтвердили вже 665 164 випадки зараження коронавірусом, з них 124 665 - у Сполучених Штатах Америки, 92 472 - в Італії, 82 057 - Китай, 73 235 - Іспанія та 57 695 - Німеччина.

Одужати від захворювання на COVID-19 станом на сьогоднішній ранок вдалося вже 140 225 особам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США кількість смертей від коронавірусу перевищила 2 тисячі. Кількість підтверджених випадків у США становила 117 688.

Також РБК-Україна писало, що у США вперше зафіксували смерть немовляти від коронавірусу. Дитина, якій ще не виповнилося і року, померла від COVID-19 у Чикаго. Зараз проводиться розслідування, щоб встановити точну причину смерті.

У Тернопільській області збільшилося число заражених на коронавірус У Київ прибув спецрейс з українцями з Москви
Новини України Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся