Жертвами коронавірусу у світі стали понад 30 тисяч осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Понад 10 тисяч осіб померли від COVID-19 в Італії

Кількість летальних випадків коронавірусу у світі сьогодні перевищила 30 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Університету Хопкінса, який відстежує поширення COVID-19.

Так, станом на ранок 29 березня жертвами коронавірусу стали 30 852 жителі планети. Найбільша кількість смертей зафіксована в Італії - 10 023, Іспанії - 5 928, а також у Китаї - 3 182.

Крім того, у світі підтвердили вже 665 164 випадки зараження коронавірусом, з них 124 665 - у Сполучених Штатах Америки, 92 472 - в Італії, 82 057 - Китай, 73 235 - Іспанія та 57 695 - Німеччина.

Одужати від захворювання на COVID-19 станом на сьогоднішній ранок вдалося вже 140 225 особам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США кількість смертей від коронавірусу перевищила 2 тисячі. Кількість підтверджених випадків у США становила 117 688.

Також РБК-Україна писало, що у США вперше зафіксували смерть немовляти від коронавірусу. Дитина, якій ще не виповнилося і року, померла від COVID-19 у Чикаго. Зараз проводиться розслідування, щоб встановити точну причину смерті.