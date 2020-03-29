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Число хворих коронавірусом у світі наближається до 664 тисяч

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 05:12
Число хворих коронавірусом у світі наближається до 664 тисяч
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Померли від інфекції понад 30 тисяч осіб

У світі кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 досягла 663 тисячі 828 осіб за станом на 5:00 (за київським часом). Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Центру системних досліджень та інжинірингу при університеті Джона Хопкінса.

На онлайн-карті зазначається, що померли внаслідок інфекції 30 тисяч 822 людини. Найбільше смертей зареєстровано в Італії - 10 тис. 23 людини. В Іспанії - 5 982 летальних випадки.

У Китаї, в провінції Хубей, звідки почалося поширення коронавірусу, офіційно зафіксовано 3 тис. 177 смертей.

Ще про 2 тисячі 517 смертей повідомив Іран. У Франції число померлих внаслідок коронавірусу дослигло 2 314 тис. осіб.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах зареєстровано вже понад 2000 смертей від коронавірусу, станом на вечір суботи, 28 березня. В США також було зареєстровано не менше 117 тис. 688 випадків коронавірусу.

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