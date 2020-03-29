У Китаї заявили про ризик другої хвилі пандемії коронавірусу

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В країні збільшилася кількість випадків зараження COVID-19 у людей, які приїхали з-за кордону

У неділю, 29 березня, представник Національної комісії охорони здоров'я Китаю Мі Фенг заявив, що зростаюче число випадків зараження коронавірусом в Китаї ризикує розпалити другу хвилю пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За даними комісії, за останні сім днів Китай повідомив про 313 нових випадках коронавірусу у людей, які приїхали з-за кордону, і про 6 підтверджених випадків внутрішньої передачі.

"У Китаї вже накопичено в цілому 693 випадків, що надходять з-за кордону, що означає, що ймовірність нового витка інфекцій залишається відносно великою", - сказав Фенг.

Зазначається, що в суботу в країні було зареєстровано 45 нових випадків коронавірусу, порівняно з 54 в попередній день, причому всі, крім одного, були пов'язані з мандрівниками, які приїхали з-за кордону.

Нагадаємо, кількість летальних випадків коронавірусу у світі сьогодні перевищила 30 тисяч. Найбільша кількість смертей зафіксовано в Італії - 10 023, Іспанії - 5 928, а також у Китаї - 3 182.

У світі кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 досягла 663 тисячі 828 осіб станом на 29 березня.