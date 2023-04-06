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Китай открестился от "безграничной дружбы" с Россией, - ISW

Новина українською →
Четверг 06 апреля 2023 05:19
Китай открестился от "безграничной дружбы" с Россией, - ISW Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Кремлевский диктатор Владимир Путин пытался изобразить РФ как уважаемое мировое государство на фоне заявлений Китая, что открестился от "безграничной дружбы" Москвы и Пекина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что 5 апреля Путин провел онлайн-встречу с вручением верительных грамот главам 17 дипломатических миссий, в ходе которой отметил тесные отношения России с Сирией и сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Тогда же диктатор указал, что Сирия является надежным партнером и пытался обвинить Запад в войне РФ против Украины и геополитическом противостоянии с Москвой.

Как объясняют в отчете, таким образом Путин пытался изобразить Россию как уважаемое мировое государство на фоне выступления посла Китая в ЕС Фу Цуна, назвавшего "риторическим приемом" совместное заявление Москвы и Пекина о "безграничной дружбе".

Кроме того, дипломат добавил, что Китай не поддерживает войну РФ против Украины и не предоставляет Кремлю оружия, подчеркивают в ISW.

"Слова Фу согласовываются с оценкой от 21 марта о том, что Путин не смог извлечь выгоды от безграничного двустороннего партнерства, на которое надеялся во время встречи с главой Китая Си Цзиньпином 20-22 марта", - подытожили специалисты.

Ключевые выводы Института изучения войны:

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы отойдут от Бахмута, чтобы избежать окружения, если это потребуется, но сейчас такой необходимости нет.
  • Путин во время заседания Совбеза РФ назвал усилия России по консолидации контроля над оккупированными территориями Украины вопросом внутренней безопасности и верховенства права.
  • Путин уволил генерал-полковника Николая Гречушкина с должности заместителя главы МЧС.
  • Российские и украинские войска продолжали вести позиционные бои на линии Купянск-Сватово-Кременная.
  • Российские войска продолжили наступательные действия вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.
  • Российские бизнесмены могут взять на себя большую роль в поддержке усилий Минобороны РФ по формированию нерегулярных добровольческих формирований.
  • Российский уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова продолжает отрицать международные обвинения в том, что Россия принудительно вывозит украинских детей в РФ.

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