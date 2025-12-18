ua en ru
Китай выступил на стороне Венесуэлы на фоне давления США

Китай, Четверг 18 декабря 2025 05:30
Китай выступил на стороне Венесуэлы на фоне давления США
Автор: Никончук Анастасия

Китай публично встал на сторону Венесуэлы на фоне резкого усиления давления со стороны США. Заявление прозвучало вскоре после решения Вашингтона применить военно-морские меры против нефтяных поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Поддержка Пекина на фоне давления США

В среду глава китайской дипломатии выразил поддержку Венесуэле, выступив против одностороннего давления и подтвердив приверженность принципам суверенитета.

Заявление было сделано спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп отдал приказ блокировать нефтяные танкеры, усилив давление на южноамериканскую страну.

Министр иностранных дел КНР Ван И в разговоре с венесуэльским коллегой Иваном Гилом заявил, что Пекин выступает против "односторонней травли" и поддерживает государства в защите их национального достоинства.

Реакция на действия Вашингтона

Хотя в заявлении напрямую не упоминались США, слова Вана прозвучали менее чем через сутки после того, как Трамп объявил о военно-морских действиях в социальных сетях. Этот шаг рассматривается как существенная эскалация кампании Вашингтона, направленной против венесуэльского руководства.

Во вторник президент США распорядился ввести блокаду нефтяных танкеров, которые входят в страну или покидают ее в обход санкции.

Позиция Китая по Венесуэле

Ван И подчеркнул, что Венесуэла имеет право развивать взаимовыгодное сотрудничество с другими странами, а Пекин исходит из того, что международное сообщество в целом поддерживает такую позицию.

Китай, по его словам, продолжит отстаивать принципы невмешательства и противодействия односторонним ограничениям.

Напоминаем, что Китай провел первый полет крупнейшего в мире беспилотного летательного аппарата, получившего неофициальное название дрон-авианосец. Речь идет о БПЛА Jiutian, который способен нести на борту группы беспилотников и запускать их в воздухе.

Отметим, что Китай предпринимает шаги по углублению взаимодействия с Россией, в том числе в военной и промышленной сферах.

