Китай продвигает свой "мирный план" перед украинским саммитом в Швейцарии, - Reuters

Несколько анонимных дипломатов сообщили агентству, что Китай пытался лоббировать в иностранных правительствах свой альтернативный план.

После того, как Китай заявил, что не собирается посетить саммит в Люцерне, украинский президент Владимир Зеленский обвинил Пекин в помощи Москве сорвать встречу, однако МИД Китая это обвинение отверг.

По словам дипломатов, в разговорах с развивающимися странами Китай открыто не критиковал швейцарский саммит и прямо не просил страны воздержаться.

Зато те, кто разговаривал напрямую с Пекином, сказал, что Китай заявил, что встреча на саммите якобы продолжит войну. В то же время двое анонимных дипломатов, которые непосредственно знакомы с этим вопросом, сказали, что Китай даже говорил западным странам, что многие страны согласны с его взглядами на конференцию.

К тому же по данным издания, по мере приближения саммита Китай активизировал свою информационную работу через встречи с иностранными высокопоставленными лицами, телефонные звонки и сообщения иностранным миссиям на китайской платформе WeChat.

Объясняя, почему он не посетит саммит, Китай пытался привлечь развивающиеся страны присоединиться к мирному плану из шести пунктов, который он издал с Бразилией в прошлом месяце.