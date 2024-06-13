Китай просуває свій "мирний план" перед українським самітом в Швейцарії, - Reuters

Китай, який вирішив попусти Глобальний саміт миру, нині намагається просунути свій "мирний план".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Кілька анонімних дипломатів повідомили агенції, що Китай намагався лобіювати в іноземних урядах свій альтернативний план.
Після того, як Китай заявив, що не збирається відвідати саміт у Люцерні, український президент Володимир Зеленський звинуватив Пекін у допомозі Москві зірвати зустріч, однак МЗС Китаю це звинувачення відкинуло.
За словами дипломатів, у розмовах із країнами, що розвиваються, Китай відкрито не критикував швейцарський саміт і прямо не просив країни утриматися.
Натомість ті, хто розмовляв напряму з Пекіном, сказав, що Китай заявив, що зустріч на саміті нібито продовжить війну. Водночас двоє анонімних дипломатів, які безпосередньо знайомі з цим питанням, сказали, що Китай навіть говорив західним країнам, що багато країн погоджуються з його поглядами на конференцію.
До того ж за даними видання, у міру наближення саміту Китай активізував свою інформаційну роботу через зустрічі з іноземними високопоставленими особами, телефонні дзвінки та повідомлення іноземним місіям на китайській платформі WeChat.
Нагадаємо, раніше ми писали, що речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін пояснила, чому Китай відмовився від участі в саміті миру.
Зауважимо також, що Глобальний саміт миру пройде вже цими вихідними. В його основі закладена українська формула з 10 пунктів. Детальніше по те, що таке "формула миру" Зеленського, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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