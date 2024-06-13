Китай просуває свій "мирний план" перед українським самітом в Швейцарії, - Reuters

Кілька анонімних дипломатів повідомили агенції, що Китай намагався лобіювати в іноземних урядах свій альтернативний план.

Після того, як Китай заявив, що не збирається відвідати саміт у Люцерні, український президент Володимир Зеленський звинуватив Пекін у допомозі Москві зірвати зустріч, однак МЗС Китаю це звинувачення відкинуло.

За словами дипломатів, у розмовах із країнами, що розвиваються, Китай відкрито не критикував швейцарський саміт і прямо не просив країни утриматися.

Натомість ті, хто розмовляв напряму з Пекіном, сказав, що Китай заявив, що зустріч на саміті нібито продовжить війну. Водночас двоє анонімних дипломатів, які безпосередньо знайомі з цим питанням, сказали, що Китай навіть говорив західним країнам, що багато країн погоджуються з його поглядами на конференцію.

До того ж за даними видання, у міру наближення саміту Китай активізував свою інформаційну роботу через зустрічі з іноземними високопоставленими особами, телефонні дзвінки та повідомлення іноземним місіям на китайській платформі WeChat.