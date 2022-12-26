Китай отменит карантин для прибывающих в страну людей: СМИ узнали детали
Китай уже в начале следующего месяца планирует отменить обязательный карантин для людей, которые прибывают в страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.
Как отмечает издание, COVID-19 в Китае с 2020 года отнесли к инфекционным заболеваниям высшей категории А. Это ставит его в один ряд с бубонной чумой и холерой. Но несколько источников подтвердили, что власти КНР планируют перенести коронавирус в категорию B уже с 8 января.
В SCMP добавляют, что таким образом COVID-19 в Китае будет отнесен к заболеваниям, которые требуют только "необходимого лечения и мер по сдерживанию распространения".
Издание подчеркивает, что после того, как такое решение вступит в действие, меры контроля, включая обязательный карантин для путешественников, прибывающих в Китай, также будут отменены.
Отметим, что сейчас в Китае действуют меры, согласно которым на границе страны инфицированные должны быть изолированы, а те, кто может заразиться, помещены в карантин, в зависимости от инкубационного периода.
Напомним, ранее стало известно, что несколько недель назад Китай радикально ослабил карантинные ограничения в стране из-за пандемии коронавируса. Это решение было связано с массовыми протестами.
Позже в некоторых китайских провинциях начали фиксировать около миллиона новых COVID-случаев.
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