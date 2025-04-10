RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Китай "ударил" по Голливуду в ответ на тарифы Трампа

Иллюстративное фото: в китайских кинотеатрах будет меньше голливудских фильмов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китай в рамках ответа на тарифы президента США Дональда Трампа ограничит импорт голливудских фильмов. Но существенных последствий для Голливуда это не повлечет.

Об этом сказано в заявлении китайского Национального управления по делам кино, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы будем следовать правилам рынка, уважать выбор зрителей и умеренно сокращать количество импортируемых американских фильмов", - отметило Нацуправление по делам кино. 

Как рассказал в комментарии эксперт Крис Фентон, на долю голливудских фильмов приходится всего 5 % от общих кассовых сборов на китайском рынке. При этом Китай облагает эту небольшую сумму налогом в размере 50 %, прежде чем все доходы возвращаются в США. 

По его словам, голливудские студии получают лишь 25 % от кассовых сборов в Китае, в то время как на других рынках они получают вдвое больше.

"Такое громкое наказание Голливуда - это беспроигрышный ход Пекина, который, несомненно, будет замечен Вашингтоном", - считает он. 

Стоит заметить, что с 1994 года Китай каждый год импортировал 10 американских фильмов. В частности, популярными на китайском рынке стали "Титаник" и "Аватар". Но популярность голливудских фильмов в КНР постепенно снижается, при этом более популярными становятся отечественные фильмы. 

В списке самых кассовых фильмов Китая только один импортный фильм входит в первую двадцатку - "Мстители: Финал", выручка которого составила 4,25 млрд юаней (579,83 млн долларов).

Тарифы Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел против Китая дополнительный 34% тариф.

Из-за того, что Пекин решил ответить симметрично, США уже несколько раз повышали тарифы на китайские товары. Таким образом, по состоянию на сегодня против КНР действует 125% тариф.

По мнению министра финансов США Скотта Бессента, тарифы Китая не имеют значительных последствий для Америки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитайДональд ТрампТарифыГолливуд