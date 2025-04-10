Китай "вдарив" по Голлівуду у відповідь на тарифи Трампа

Китай у рамках відповіді на тарифи президента США Дональда Трампа обмежить імпорт голлівудських фільмів. Але істотних наслідків для Голлівуду це не спричинить.
Про це йдеться в заяві китайського Національного управління у справах кіно, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми дотримуватимемося правил ринку, поважатимемо вибір глядачів і помірно скорочуватимемо кількість імпортованих американських фільмів", - зазначило Нацуправління у справах кіно.
Як розповів у коментарі експерт Кріс Фентон, на частку голлівудських фільмів припадає лише 5 % від загальних касових зборів на китайському ринку. При цьому Китай обкладає цю невелику суму податком у розмірі 50 %, перш ніж усі доходи повертаються в США.
За його словами, голлівудські студії отримують лише 25 % від касових зборів у Китаї, тоді як на інших ринках вони отримують удвічі більше.
"Таке гучне покарання Голлівуду - це безпрограшний хід Пекіна, який, безсумнівно, буде помічений Вашингтоном", - вважає він.
Варто зауважити, що з 1994 року Китай щороку імпортував 10 американських фільмів. Зокрема, популярними на китайському ринку стали "Титанік" і "Аватар". Але популярність голлівудських фільмів у КНР поступово знижується, при цьому більш популярними стають вітчизняні фільми.
У списку найкасовіших фільмів Китаю тільки один імпортний фільм входить до першої двадцятки - "Месники: Фінал", виручка якого становила 4,25 млрд юанів (579,83 млн доларів).
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив проти Китаю додатковий 34% тариф.
Через те, що Пекін вирішив відповісти симетрично, США вже кілька разів підвищували тарифи на китайські товари. Таким чином, станом на сьогодні проти КНР діє 125% тариф.
На думку міністра фінансів США Скотта Бессента, тарифи Китаю не мають значних наслідків для Америки.
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