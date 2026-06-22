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Китай продемонстрировал гиперзвуковую ракету, которую трудно перехватить: что известно о DF-17

16:18 22.06.2026 Пн
2 мин
Оружие способно поражать цели на расстоянии до 2500 километров
aimg Ольга Завада
Китай обнародовал кадры испытаний гиперзвукового оружия (скриншот: China Military)

Китайский оборонный комплекс разработал и впервые продемонстрировал уникальные кадры боевого запуска гиперзвукового ракетного комплекса DF-17 (Dongfeng-17) в ходе масштабных учений в пустыне Гоби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CHMP.

Особенности испытаний в Гоби

Хотя официальная презентация гиперзвукового комплекса "Восточный ветер" состоялась еще во время военного парада в Пекине в октябре 2019 года, реальные видеозаписи его развертывания и стрельб оставались строго засекреченными.

Обнародованный военный медиапакет содержит два фрагмента боевых маневров с участием различных подразделений Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

На кадрах запечатлена мобильная пусковая установка DF-17 на замаскированной позиции на обочине дороги, после чего показан непосредственный вертикальный старт ракеты.

Главной технической особенностью этого оружия считается способность развивать скорость свыше 5 Махов (в пять раз превышающую скорость звука).

Благодаря сочетанию высокой скорости и непредсказуемой траектории перехват DF-17 современными системами ПРО представляет собой чрезвычайно сложную задачу.

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Радиус действия и стратегическое сдерживание в Тихом океане

Аналитики оборонного сектора связывают недавнюю демонстрацию силы с усилением геополитической напряженности в регионе.

Заявленная дальность полета Dongfeng-17 составляет от 1800 до 2500 километров. Эти показатели позволяют КНР держать под прицелом:

Первую линию островов: Тайвань, Окинаву (Япония) и северную часть Филиппин, где расположены ключевые военные базы США.

Вторую линию островов: частично покрывая глубокие тыловые зоны обеспечения американского флота в Тихом океане, включая архипелаг Марианских островов.

Публикация видеозаписи непосредственно перед 1 июля - датой формирования Второго артиллерийского корпуса (предшественника современных Ракетных войск НВАК) - призвана подчеркнуть технологическую готовность Китая к ведению высокотехнологичной войны и нивелировать преимущество иностранных военно-морских группировок в прибрежных акваториях.

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