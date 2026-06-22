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Китай засвітив гіперзвукову ракету, яку важко перехопити: що відомо про DF-17

16:18 22.06.2026 Пн
2 хв
Зброя здатна вражати цілі на відстані до 2500 кілометрів
aimg Ольга Завада
Китай розкрив кадри випробувань гіперзвукової зброї (скриншот: China Military)

Китайський ОПК створив та вперше продемонстрував унікальні кадри бойового пуску гіперзвукового ракетного комплексу DF-17 (Dongfeng-17) під час масштабних навчань у пустелі Гобі.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на CHMP.

Особливості випробувань у Гобі

Хоча офіційна презентація гіперзвукового комплексу "Східний вітер" відбулася ще під час військового параду у Пекіні у жовтні 2019 року, реальні відеозаписи його розгортання та стрільб залишалися суворо засекреченими.

Оприлюднений військовий медіапакет містить два сегменти живих маневрів за участю різних підрозділів Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

На кадрах зафіксовано мобільну пускову установку DF-17 на замаскованій позиції на узбіччі дороги, після чого показано безпосередній вертикальний старт ракети.

Головною технічною особливістю зброї вважають здатність розвивати швидкість понад 5 Махів (у п'ять разів швидше за швидкість звуку).

Завдяки поєднанню високої швидкості та непередбачуваної траєкторії перехоплення DF-17 сучасними системами ПРО є надзвичайно складним завданням.

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Радіус дії та стратегічне стримування у Тихому океані

Аналітики оборонного сектору пов'язують нещодавню демонстрацію сили із посиленням геополітичної напруги у регіоні.

Заявлена дальність польоту Dongfeng-17 становить від 1800 до 2500 кілометрів. Ці показники дозволяють КНР тримати під прицілом:

Першу лінію островів: Тайвань, Окінаву (Японія) та північну частину Філіппін, де розташовані ключові військові бази США.

Другу лінію островів: частково покриваючи глибокі тилові зони забезпечення американського флоту у Тихому океані, включно з архіпелагом Маріанських островів.

Публікація відеозапису безпосередньо перед 1 липня - датою формування Другого артилерійського корпусу (попередника сучасних Ракетних військ НВАК) - покликана підкреслити технологічну готовність Китаю до ведення високотехнологічної війни та нівелювати перевагу іноземних військово-морських угруповань у прибережних акваторіях.

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