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Тайвань заявив про найбільше вторгнення ВПС Китаю

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Тайвань, Субота 02 жовтня 2021 05:58
Тайвань заявив про найбільше вторгнення ВПС Китаю Фото: Китай направив до акваторії Тайваню рекордну кількість бойових літаків (min.com)
Автор: Артур Родивилов

Тайвань повідомив про найбільше в історії вторгнення китайських військово-повітряних сил в зону його протиповітряної оборони. У п'ятницю двома хвилями пролетіли 38 літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Перша партія китайських літаків вилетіла в районі контрольованих Тайванем островів Пратас. Друга група прилетіла в протоку Баші, що відокремлює Тайвань від Філіппін, ключовий водний шлях, що зв'язує Тихий океан зі спірним Південнокитайським морем.

Тайвань відправив бойові літаки, щоб перешкодити китайським літакам, а ракетні системи були розгорнуті для спостереження за ними.

Міністерство оборони Тайваню спочатку повідомило, що тайванські винищувачі атакували 18 винищувачів J-16 і чотири винищувачі Су-30, а також два бомбардувальники H-6 та один протичовновий літак.

Потім, в суботу, міністерство заявило, що ще 13 китайських літаків брали участь у місії в п'ятницю ввечері - 10 J-16, 2 H-6 і літак дальнього радіолокаційного стеження.

Китай поки не прокоментував свою діяльність. Раніше повідомлялося, що такі польоти мали захистити суверенітет країни та націлені на "змову" між Тайванем і Сполученими Штатами, найбільш важливим міжнародним спонсором острова.

Як зазначається, Тайвань протягом року або більше скаржився на неодноразові місії китайських військово-повітряних сил біля острова. Попереднє найбільше вторгнення відбулося в червні за участю 28 літаків китайських ВПС.

Нагадаємо, що Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, відкололося, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами та обраними лідерами. США попередили, що Китай може захопити острів Тайвань, а через кілька років зайняти провідні позиції у світі.

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