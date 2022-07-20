Китай погрожує США рішучими заходами, якщо спікер Палати представників відвідає Тайвань

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що будь-який візит Пелосі серйозно підірве суверенітет і територіальну цілісність Китаю.

"Якщо американська сторона буде наполегливо дотримуватися цього курсу, Китай обов'язково зробить рішучі і силові заходи для твердого захисту свого національного суверенітету і територіальної цілісності", — сказав він.

Пелосі крім Тайваню в наступному місяці має намір також відвідати Індонезію, Японію, Малайзію і Сінгапур. Її візит на Тайвань був відкладений з квітня через позитивний тест на COVID-19.