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Китай угрожает США решительными мерами, если спикер палаты представителей посетит Тайвань

Фото: Китай угрожает США решительными мерами в случае визита Пелоси на Тайвань (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Китая анонсировало "решительные меры", в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что любой визит Пелоси серьезно подорвет суверенитет и территориальную целостность Китая.

"Если американская сторона будет упорно придерживаться этого курса, Китай обязательно предпримет решительные и силовые меры для твердой защиты своего национального суверенитета и территориальной целостности", — сказал он.

Пелоси кроме Тайваня в следующем месяце намерена также посетить Индонезию, Японию, Малайзию и Сингапур. Ее визит на Тайвань был отложен с апреля из-за положительного теста на COVID-19.

Напомним, что недавно Госдеп США одобрили продажу военного оборудования Тайваню на 108 млн долларов. После чего Пекин потребовал от Вашингтона отменить сделку и разорвать американо-тайваньские военные связи.

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