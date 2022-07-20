Китай угрожает США решительными мерами, если спикер палаты представителей посетит Тайвань

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что любой визит Пелоси серьезно подорвет суверенитет и территориальную целостность Китая.

"Если американская сторона будет упорно придерживаться этого курса, Китай обязательно предпримет решительные и силовые меры для твердой защиты своего национального суверенитета и территориальной целостности", — сказал он.

Пелоси кроме Тайваня в следующем месяце намерена также посетить Индонезию, Японию, Малайзию и Сингапур. Ее визит на Тайвань был отложен с апреля из-за положительного теста на COVID-19.