Китай, Турция и Индия могут отказаться от нефти РФ: эксперт назвал условие
Возможные жесткие санкции США против России могут вынудить Китай, Турцию и Индию прекратить закупки российской нефти. Речь идет о вторичных пошлинах.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил экс-советник президента Украины Олег Устенко.
Китай, Турция и Индия являются наибольшими импортерами российской нефти, но при этом они, вероятно, не рискнут осложнять отношения с США, если Вашингтон введет пошлины.
"Китай вряд ли будет портить взаимоотношения с США сейчас, после того как они договорились о разрешении торгового конфликта. Сейчас Пекину легче отказаться от российской нефти, чем идти на новую конфронтацию с Вашингтоном. Я предполагаю, что китайцы согласятся (отказаться от нефти РФ - ред.)", - считает Устенко.
В то же время Турция, по его оценке, тоже, вероятно, пойдет на отказ от российской нефти, поскольку ведет переговоры с США по торговым вопросам, после решения Трампа о введении пошлин.
"Турки, скорее всего, тоже согласятся (отказаться от нефти РФ - ред.), поскольку получат какие-то дополнительные преимущества по торговой сделке с США", - отметил Устенко.
Эксперт считает, что Индия тоже не будет противиться отказу от российской нефти в нынешних условиях конфликта с Пакистаном.
"В этом конфликте Индии не особо выгодно терять поддержку США", - подчеркнул Устенко.
Возможные санкции США
Напомним, ранее сенатор Линдси Грэм заявлял, что он внес в Конгресс законопроект о новых санкция против России. Его поддерживает большинство сенаторов.
Такой документ предусматривает, что США будут вводить 500% пошлины против каждой страны, которая покупает у России нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.
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