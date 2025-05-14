Китай, Турция и Индия могут отказаться от нефти РФ: эксперт назвал условие

Возможные жесткие санкции США против России могут вынудить Китай, Турцию и Индию прекратить закупки российской нефти. Речь идет о вторичных пошлинах.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил экс-советник президента Украины Олег Устенко.

Китай, Турция и Индия являются наибольшими импортерами российской нефти, но при этом они, вероятно, не рискнут осложнять отношения с США, если Вашингтон введет пошлины.

"Китай вряд ли будет портить взаимоотношения с США сейчас, после того как они договорились о разрешении торгового конфликта. Сейчас Пекину легче отказаться от российской нефти, чем идти на новую конфронтацию с Вашингтоном. Я предполагаю, что китайцы согласятся (отказаться от нефти РФ - ред.)", - считает Устенко.

В то же время Турция, по его оценке, тоже, вероятно, пойдет на отказ от российской нефти, поскольку ведет переговоры с США по торговым вопросам, после решения Трампа о введении пошлин.

"Турки, скорее всего, тоже согласятся (отказаться от нефти РФ - ред.), поскольку получат какие-то дополнительные преимущества по торговой сделке с США", - отметил Устенко.

Эксперт считает, что Индия тоже не будет противиться отказу от российской нефти в нынешних условиях конфликта с Пакистаном.

"В этом конфликте Индии не особо выгодно терять поддержку США", - подчеркнул Устенко.