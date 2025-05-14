Китай, Туреччина та Індія можуть відмовитися від нафти РФ: експерт назвав умову

Можливі жорсткі санкції США проти Росії можуть змусити Китай, Туреччину та Індію припинити закупівлі російської нафти. Йдеться про вторинні мита.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив ексрадник президента України Олег Устенко.

Китай, Туреччина та Індія є найбільшими імпортерами російської нафти, але при цьому вони, ймовірно, не ризикнуть ускладнювати стосунки зі США, якщо Вашингтон введе мита.

"Китай навряд чи буде псувати взаємини зі США зараз, після того як вони домовилися про вирішення торгового конфлікту. Зараз Пекіну легше відмовитися від російської нафти, ніж іти на нову конфронтацію з Вашингтоном. Я припускаю, що китайці погодяться (відмовитися від нафти РФ - ред.)", - вважає Устенко.

Водночас Туреччина, за його оцінкою, теж, імовірно, піде на відмову від російської нафти, оскільки веде переговори зі США з торговельних питань, після рішення Трампа про введення мит.

"Турки, найімовірніше, теж погодяться (відмовитися від нафти РФ - ред.), оскільки отримають якісь додаткові переваги щодо торговельної угоди зі США", - зазначив Устенко.

Експерт вважає, що Індія теж не противитиметься відмові від російської нафти в нинішніх умовах конфлікту з Пакистаном.

"У цьому конфлікті Індії не особливо вигідно втрачати підтримку США", - підкреслив Устенко.