В Беларусь прилетели китайские военные: с какой целью

В Беларусь сегодня прибыли китайские военные для проведения совместных учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Республики Беларусь.

По данным Минобороны китайские военнослужащие примут участие в совместной антитеррористической тренировке, которая состоится в период с 8 по 19 июля.

Совместная тренировка якобы позволит обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений, создать фундамент для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений в сфере совместной подготовки войск.