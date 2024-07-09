ua en ru
Вт, 09 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай и Беларусь начали совместные военные учения возле границы с Польшей

Беларусь, Вторник 09 июля 2024 09:40
UA EN RU
Китай и Беларусь начали совместные военные учения возле границы с Польшей Фото: обучение Китаю и Беларуси у границы с Польшей (t.me/modmilby)
Автор: Наталия Гурковская

Китай и Беларусь начинают совместные военные учения возле границы с Польшей. Они проходят накануне саммита НАТО, который стартует 9 июля в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, Минобороны Беларуси.

"На полигоне "Брестский" состоялось открытие совместной антитеррористической тренировки Беларуси и Китая "Атакующий сокол", - пишет Минобороны Беларуси.

Как утверждается, в рамках так называемых антитеррористических учений, которые продлятся до 19 июля и пройдут на полигоне недалеко от Бреста, "военнослужащие обеих стран отработают вопросы ночного десантирования, преодоления водных преград, ведения действий в населенном пункте".

"При этом подразделения на отдельных этапах будут сводные, не будет отдельно китайского подразделения, или отдельно белорусского - они будут действовать совместно", - заявил командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко.

Как уточняет Sky News, учения проходят накануне саммита НАТО в Вашингтоне, где 32 страны-члена НАТО, включая Польшу, встретятся, чтобы обсудить дальнейшую военную и финансовую поддержку Украины.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, как китайские военные высаживаются из самолета и разгружают оборудование. При этом неизвестно, сколько военнослужащих задействовано в учениях.

Отметим, что Брестский полигон расположен почти в 40 км от границы Украины и около 30 км от границы с Польшей.

Напомним, 6 июля в Беларусь прибыли китайские военные для проведения совместных учений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Беларусь Польша Китай
NEWS
Вчерашний обстрел Киева: число жертв и пострадавших возросло
Вчерашний обстрел Киева: число жертв и пострадавших возросло
DAILY
"Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler "Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон