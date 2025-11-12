По данным агентства, эти усилия пока находятся на начальной стадии, но перемещение танкеров и собственность в Китае начинают отражать закономерности, которые ранее наблюдались в РФ.

Эксперты подчеркивают, что Китай активизирует свои усилия по импорту российского газа, находящегося под санкциями США, закладывая основу отечественного "теневого флота" судов, которые могут транспортировать газ и обходить ограничения, наложенные на одну из флагманских отраслей Кремля.

Известно, что танкер СПГ CCH Gas, перевозящий российский газ и находящийся в черном списке, скрывает свое местонахождение, приближаясь к китайскому порту.

Его зарегистрированный владелец, CCH-1 Shipping Co., имеет юридический адрес в Гонконге, который совпадает с почтовым ящиком компании Samxin Secretarial Services Ltd. - это распространенная практика для компаний, которые стремятся скрыть бенефициарную собственность, торгуя топливом из Ирана или России.

Еще одно судно для перевозки СПГ, недавно переименованное в Kunpeng, появилось вблизи Сингапура с подобной структурой.

Создание "теневого флота" танкеров для перевозки СПГ - непростая задача. Это объясняется тем, что суда, перевозящие топливо с температурой -162°C, требуют более сложных технологий для загрузки и транспортировки, чем нефть.

Отмечается, что Китай позволит частным инвесторам владеть долей более 10% в некоторых железнодорожных и энергетических проектах, которые в основном финансировались за счет государственных средств, фактически не ограничивая участие негосударственных организаций в этих предприятиях.