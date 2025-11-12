Китай создает собственный "теневой флот" для импорта газа из РФ, - Bloomberg

Китай создает собственный "теневой флот" судов для импорта российского газа, находящегося под санкциями Соединенных Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, эти усилия пока находятся на начальной стадии, но перемещение танкеров и собственность в Китае начинают отражать закономерности, которые ранее наблюдались в РФ.
Эксперты подчеркивают, что Китай активизирует свои усилия по импорту российского газа, находящегося под санкциями США, закладывая основу отечественного "теневого флота" судов, которые могут транспортировать газ и обходить ограничения, наложенные на одну из флагманских отраслей Кремля.
Известно, что танкер СПГ CCH Gas, перевозящий российский газ и находящийся в черном списке, скрывает свое местонахождение, приближаясь к китайскому порту.
Его зарегистрированный владелец, CCH-1 Shipping Co., имеет юридический адрес в Гонконге, который совпадает с почтовым ящиком компании Samxin Secretarial Services Ltd. - это распространенная практика для компаний, которые стремятся скрыть бенефициарную собственность, торгуя топливом из Ирана или России.
Еще одно судно для перевозки СПГ, недавно переименованное в Kunpeng, появилось вблизи Сингапура с подобной структурой.
Создание "теневого флота" танкеров для перевозки СПГ - непростая задача. Это объясняется тем, что суда, перевозящие топливо с температурой -162°C, требуют более сложных технологий для загрузки и транспортировки, чем нефть.
Отмечается, что Китай позволит частным инвесторам владеть долей более 10% в некоторых железнодорожных и энергетических проектах, которые в основном финансировались за счет государственных средств, фактически не ограничивая участие негосударственных организаций в этих предприятиях.
Ранее сообщалось, что РФ создала "теневой флот" для экспорта нефти и газа в обход международных санкций. По подсчетам, примерно каждый шестой танкер в мире относится к "теневому флоту". В целом это около 17% от общего количества действующих танкеров.
В основном это старые танкеры, которые выплавали все сроки годности и "работают" под флагами нейтральных стран. Кроме вреда для окружающей среды и продажи нефти в обход санкций, старые суда несут и другую угрозу.
В частности, считается, что эти танкеры используются как платформы для гибридных атак на Европу. Эту версию также подтвердили в Украине.