Китай надеется на участие всех "заинтересованных сторон" в переговорах по Украине

"Народная Республика Китай довольна всеми усилиями, направленными на достижение мира, включая консенсус, достигнутый США и Россией относительно мирных переговоров", - заявил в Пекине Го Цзякун.

Вместе с тем, по словам представителя МИД, Китай рассчитывает на своевременное участие всех заинтересованных сторон в процессе мирных переговоров. При этом Цзякун не упомянул Украину и не уточнил, какие именно "заинтересованные стороны" Пекин хочет видеть на переговорах.

Го Цзякун подчеркнул, что Китай всегда считал переговоры единственным путем к решению "кризиса". Напомним, что Пекин до сих пор не осудил войну России против Украины, тем самым поддерживая Кремль.

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, что сегодня, 18 февраля в Эр-Рияде состоялась встреча представителей США и РФ по поводу войны в Украине. Саудовскую Аравию для переговоров выбрал американский президент Дональд Трамп, куда отправил команду во главе с госсекретарем Марко Рубио.

Участие в мирных переговорах в Саудовской Аравии от России приняли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.