Китай надеется на участие всех "заинтересованных сторон" в переговорах по Украине

Китай положительно оценил переговоры между представителями США и РФ по войне в Украине, которые прошли в Эр-Рияде. Однако китайские власти отмечают необходимость привлечения и других сторон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел КНР Го Цзякуна, которое приводит Tagesschau.
"Народная Республика Китай довольна всеми усилиями, направленными на достижение мира, включая консенсус, достигнутый США и Россией относительно мирных переговоров", - заявил в Пекине Го Цзякун.
Вместе с тем, по словам представителя МИД, Китай рассчитывает на своевременное участие всех заинтересованных сторон в процессе мирных переговоров. При этом Цзякун не упомянул Украину и не уточнил, какие именно "заинтересованные стороны" Пекин хочет видеть на переговорах.
Го Цзякун подчеркнул, что Китай всегда считал переговоры единственным путем к решению "кризиса". Напомним, что Пекин до сих пор не осудил войну России против Украины, тем самым поддерживая Кремль.
Напомним, что сегодня, 18 февраля в Эр-Рияде состоялась встреча представителей США и РФ по поводу войны в Украине. Саудовскую Аравию для переговоров выбрал американский президент Дональд Трамп, куда отправил команду во главе с госсекретарем Марко Рубио.
Участие в мирных переговорах в Саудовской Аравии от России приняли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Украинской стороны на мирных переговорах в Эр-Рияде не было. В Офисе президента подтвердили, что Украина не планирует проводить переговоры с РФ в Саудовской Аравии, хотя Трамп ранее и заявлял о такой возможности.
Представителей европейских стран в Саудовскую Аравию тоже не пригласили. Хотя лидеры ЕС неоднократно отмечали, что хотят участвовать в мирных переговорах.
Также добавим, что украинская власть призывает Европу как можно скорее определиться с ее представителем на переговорах по завершению войны. Причем он должен быть на уровне лидера, чтобы иметь такой же статус, как президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.