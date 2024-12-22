Китай раскритиковал военную помощь США Тайваню на 571 млн долларов

КНР сегодня заявила, что новый пакет помощи серьезно нарушает "принцип одного Китая" и положение совместных коммюнике между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами.

Представитель МИД КНР добавил, что страна примет "все необходимые меры" для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Также в заявлении китайского Министерства иностранных дел Тайвань названо "красной линией, которую нельзя пересекать" в китайско-американских отношениях.

Reuters напомнило, что Пекин считает демократически управляемый Тайвань своей территорией, однако правительство в Тайбэе это утверждение отвергает.