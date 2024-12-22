Китай розкритикував військову допомогу США Тайваню на 571 млн доларів

КНР сьогодні заявила, що новий пакет допомоги серйозно порушує "принцип одного Китаю" і положення спільних комюніке між Китайською Народною Республікою і Сполученими Штатами.

Представник МЗС КНР додав, що країна вживе "всіх необхідних заходів" для захисту свого суверенітету і територіальної цілісності. Також у заяві китайського Міністерства закордонних справ Тайвань названо "червоною лінією, яку не можна перетинати" в китайсько-американських відносинах.

Reuters нагадало, що Пекін вважає демократично керований Тайвань своєю територією, однак уряд у Тайбеї це твердження відкидає.