Китай і Росія хочуть, щоб Афганістан перетворився на "невизначене болото", - Байден

Китай і Росія хочуть, щоб Афганістан перетворився на "невизначене болото". Це заявив Джо Байден під час свого звернення до нації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Держдепу США.
Президент США розкритикував визнання Росією і Китаєм правління "Талібану" в Афганістані. Країни планують будувати дружні відносини з бойовиками і закликають до плавної передачі влади.
Раніше ми писали, що США відправляють до Афганістану ще тисячу військових.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія і Китай не виключають визнання правління "Талібану" в Афганістані.