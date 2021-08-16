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Китай и Россия хотят, чтобы Афганистан превратился в "неопределенное болото", - Байден

Автор: РБК-Украина

Китай и Россия хотят, чтобы Афганистан превратился в "неопределенное болото". Это заявил Джо Байден во время своего обращения к нации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Госдепа США.

Президент США раскритиковал признание Россией и Китаем правления "Талибана" в Афганистане. Страны планируют строить дружеские отношения с боевиками и призывают к плавной передаче власти.

Ранее мы писали, что США отправляют в Афганистан еще тысячу военных.

Напомним, ранее стало известно, что Россия и Китай не исключают признание правления "Талибана" в Афганистане.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденАфганистан