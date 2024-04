Китай резко увеличил продажи России товаров для производства оружия против Украины, - АР

Двое высокопоставленных чиновников из администрации президента США Джо Байдена сказали агентству, что в 2023 году около 90% российской микроэлектроники поступало из Китая. Россия использовала эту продукцию для производства ракет, танков и самолетов. Около 70% импорта в РФ станков на сумму около 900 миллионов долларов в последнем квартале 2023 года приходится на Китай.

Китайские и российские компании также работают над совместным производством беспилотных летательных аппаратов в России, и китайские компании, вероятно, поставляют РФ нитроцеллюлозу, используемую в производстве боеприпасов, заявили чиновники.

Китайские компании Wuhan Global Sensor Technology Co., Wuhan Tongsheng Technology Co. Ltd. и Hikvision поставляют оптические компоненты для использования в российских танках и бронетехнике.

Чиновники заявили, что Россия получила изготовленную китайскими компаниями iRay Technology и Северокитайским научно-исследовательским институтом электрооптики военную оптику для использования в танках и бронетехнике. Также Китай предоставил России двигатели БПЛА и турбореактивные двигатели для крылатых ракет.

Согласно данным российской таможни, которые проанализировала организация Free Russia Foundation, российский импорт полупроводников из Китая подскочил с 200 миллионов долларов в 2021 году до более чем 500 миллионов долларов в 2022 году.

Пекин также работает с Россией над усовершенствованием своих спутниковых и других возможностей космического базирования для использования в Украине. Это, по словам официальных лиц, в долгосрочной перспективе может увеличить угрозу России для Европы. Чиновники, ссылаясь на данные разведки, заявили, что США также определили, что Китай предоставляет России спутниковые изображения для войны против Украины.

Официальные лица США обсудили выводы, поскольку ожидается, что госсекретарь Энтони Блинкен в этом месяце посетит Китай для переговоров.

Поддержка Китаем российской агрессии против Украины