Россия почти восстановилась, а Китай ей в этом помог, - замгоссекретаря США

Российская Федерация почти восстановила свои вооруженные силы. Частично это удалось благодаря поддержке со стороны Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Курта Кэмпбелла, которого цитирует Defense News .

"Мы оценили в течение последних нескольких месяцев, что Россия почти полностью восстановилась в военном плане", - заявил Кэмпбелл на мероприятии, организованном Центром новой американской безопасности.

Как пишет издание, оценка Кэмпбелла противоречит оценке Пентагона и других союзников в Европе. В прошлом месяце министр обороны Соединенных Штатов Америки (США) Ллойд Остин заявил, что страна-террорист понесла более 315 тысяч потерь во время войны. В то же время продвижение российских войск дорого стоило агрессору.

Также в начале этого года председатель комитета национальной безопасности Литвы оценил, что России понадобится от 5 до 7 лет для того, что восстановить свои силы для полномасштабной войны.

"Однако Москва резко увеличила расходы на оборону с 2022 года - до 6% национального ВВП в своем бюджете на 2024 год. Этот рост является частью более масштабных усилий Кремля, направленных на перевод своей экономики, и в частности оборонной промышленности, на военные рельсы", - пишет Defense News.

Отмечается, что частично это удается благодаря поддержке Китая, Северной Кореи и Ирана. По словам Кэмпбелла и другого высокопоставленного представителя администрации Белого дома, Пекин помог Кремлю пережить экономические и военные неудачи за последние два года.

"Мы действительно видим, что (Китай, - ред.) начал помогать восстанавливать российскую оборонно-промышленную базу, по сути, восстанавливая торговлю с европейскими партнерами", которая прекратилась после вторжения России", - заявил чиновник.

Позиция Китая относительно войны

Китай рассматривает возможность участия в мирной конференции, направленной на прекращение войны в Украине, которая будет организована нейтральной Швейцарией в ближайшие месяцы. Украина уже организовала несколько встреч по формуле мира на уровне советников глав государств, в которых приняли участие десятки стран.

В прошлом году Пекин представил свой "мирный" план по Украине из 12 пунктов, но до сих пор не сделал существенных шагов, за исключением турне спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя.