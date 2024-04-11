Китай попросил США не осуждать его за сотрудничество с Россией

Министерство иностранных дел Китая призвало не перекладывать на страну ответственность за сотрудничество с Российской Федерацией.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пресс-конференцию в Пекине 10 апреля.

"Китай и Россия имеют право на нормальное сотрудничество. Такое сотрудничество не должно подвергаться внешнему вмешательству или ограничению. Китай не будет воспринимать обвинений и давления", - сказала она.

Нин добавила, что в вопросе Украины, Китай "всегда занимал объективную и справедливую позицию" и играл конструктивную роль в активном продвижении мирных переговоров.

"Если определенные страны действительно заботятся о мире и хотят скорейшего завершения "кризиса в Украине" (так власти Китая называют войну, - ред.), они должны задуматься, какие действия вызвали ее и сделать что-то, что поможет установлению мира, а не перекладывать вину на Китай", - отметила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Напомним, 9 апреля заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Вашингтон будет считать Пекин ответственным, если Москва достигнет успехов в Украине на фоне углубления сотрудничества РФ и Китая.