Китай попросил США не осуждать его за сотрудничество с Россией
Министерство иностранных дел Китая призвало не перекладывать на страну ответственность за сотрудничество с Российской Федерацией.
Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пресс-конференцию в Пекине 10 апреля.
"Китай и Россия имеют право на нормальное сотрудничество. Такое сотрудничество не должно подвергаться внешнему вмешательству или ограничению. Китай не будет воспринимать обвинений и давления", - сказала она.
Нин добавила, что в вопросе Украины, Китай "всегда занимал объективную и справедливую позицию" и играл конструктивную роль в активном продвижении мирных переговоров.
"Если определенные страны действительно заботятся о мире и хотят скорейшего завершения "кризиса в Украине" (так власти Китая называют войну, - ред.), они должны задуматься, какие действия вызвали ее и сделать что-то, что поможет установлению мира, а не перекладывать вину на Китай", - отметила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.
Напомним, 9 апреля заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Вашингтон будет считать Пекин ответственным, если Москва достигнет успехов в Украине на фоне углубления сотрудничества РФ и Китая.
Поддержка Китаем России
В октябре 2023 года Минобороны США заявило, что Китай поставляет России вооружение. В частности, речь шла о беспилотниках, стрелковом оружии и снаряжении.
В то же время, министр иностранных дел Китая Ван I заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Пекин не поставляет летальное оружие России.
Ранее США предостерегли Китай от помощи России в войне против Украины.
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