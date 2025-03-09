Китай, РФ и Иран проведут совместные военно-морские учения

Китай, Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения. Они пройдут в акватории Оманского залива вблизи иранского порта Чабахар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Китая.

Как отмечают в Китае, военно-морские учения под названием "Пояс безопасности-2025" нацелены на "углубление взаимного доверия и прагматического сотрудничества между вооруженными силами трех стран".

Иранское информационное агентство Tasnim подтверждает информацию о запланированных учениях в северной части Индийского океана. По данным издания, они стартуют 11 марта.

Добавим, что Китай, РФ и Иран регулярно проводят совместные военно-морские учения. Они проходили в 2019, 2023 и 2024 годах. А в 2022 году учения состоялись в январе, фактически за месяц до полномасштабного вторжения РФ в Украину.