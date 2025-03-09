Китай, РФ та Іран проведуть спільні військово-морські навчання

Китай, Росія та Іран проведуть спільні військово-морські навчання. Вони пройдуть в акваторії Оманської затоки поблизу іранського порту Чабахар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони Китаю.

Як зазначають в Китаї, військово-морські навчання під назвою "Пояс безпеки-2025" націлені на "поглиблення взаємної довіри та прагматичного співробітництва між збройними силами трьох країн".

Іранське інформаційне агентство Tasnim підтверджує інформацію про заплановані навчання в північній частині Індійського океану. За даними видання, вони стартують 11 березня.

Додамо, що Китай, РФ та Іран регулярно проводять спільні військово-морські навчання. Вони проходили в 2019, 2023 і 2024 роках. А у 2022 році навчання відбулися в січні, фактично за місяць до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.