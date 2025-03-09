Китай, РФ та Іран проведуть спільні військово-морські навчання
Китай, Росія та Іран проведуть спільні військово-морські навчання. Вони пройдуть в акваторії Оманської затоки поблизу іранського порту Чабахар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони Китаю.
Як зазначають в Китаї, військово-морські навчання під назвою "Пояс безпеки-2025" націлені на "поглиблення взаємної довіри та прагматичного співробітництва між збройними силами трьох країн".
Іранське інформаційне агентство Tasnim підтверджує інформацію про заплановані навчання в північній частині Індійського океану. За даними видання, вони стартують 11 березня.
Додамо, що Китай, РФ та Іран регулярно проводять спільні військово-морські навчання. Вони проходили в 2019, 2023 і 2024 роках. А у 2022 році навчання відбулися в січні, фактично за місяць до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Нагадаємо, у лютому Китай проводив навчання в Тасмановому морі поблизу Австралії. Австралійські та новозеландські кораблі й літаки протягом кількох днів вели спостереження за трьома китайськими військовими кораблями.
В Австралії поскаржилися, що китайські навчання змусили авіакомпанії змінити маршрути рейсів з міркувань безпеки, але в Пекіні відкинули скарги.
У грудні минулого року Китай провів найбільші за останні 30 років військові навчання. У них також були залучені військові кораблі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.