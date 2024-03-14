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Китай провел переговоры с НАТО по Украине

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны Китая провело переговоры с НАТО по Украине и другим вопросам глобальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В китайском оборонном ведомстве сообщили, что стороны обменялись мнениями по вопросам обороны между Китаем и НАТО, а также по международной и региональной ситуации. 

Это восьмой ежегодный диалог военных штабов по вопросам политики безопасности между Пекином и НАТО.

НАТО заявила, что на встрече обсуждались глобальные и региональные ландшафты безопасности, "с акцентом на незаконное вторжение России на Украину, морскую безопасность и вопросы, вызывающие общую озабоченность".
Обе стороны согласились с "ценностью продолжения взаимодействия", добавили они.

В прошлом году Северноатлантический альянс заявил, что хотя Китай не является "противником", он бросает вызов интересам, безопасности и ценностям членов НАТО своими "амбициями и принудительной политикой".

Китай вернулся к вопросу войны

В прошлом году глава Китая Си Цзиньпин презентовал свое видение дипломатического завершения войны РФ против Украины, а также назначил спецпредставителя, который должен был заниматься этим вопросом. Этим представителем стал экс-посол Китая в России Ли Хуэй.

Ли Хуэй после назначения съездил в Россию, Украину и ЕС, чтобы обсудить китайскую инициативу. Киев "дипломатических" усилий Пекина не оценил, поскольку у Украины уже есть собственная формула мира. После этого Китай надолго забыл о вопросе войны РФ против Украины.

Ранее стало известно, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Германию, Францию и Россию. Его турне началось 2 марта.

Китайский дипломат уже побывал в Украине, а также посетил Брюссель и Польшу. Ли Хуэй обсудил войну России против Украины, называя ее "украинским кризисом".

На фоне турне спецпредставителя глава МИД Китая заявил, что Пекин поддерживает проведение мирной конференции по Украине.

Детальнее о том, зачем Китай снова отправил "ревизора" в Украину и РФ - читайте в материале РБК-Украина.

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