Китай провел переговоры с НАТО по Украине

В китайском оборонном ведомстве сообщили, что стороны обменялись мнениями по вопросам обороны между Китаем и НАТО, а также по международной и региональной ситуации.

Это восьмой ежегодный диалог военных штабов по вопросам политики безопасности между Пекином и НАТО.

НАТО заявила, что на встрече обсуждались глобальные и региональные ландшафты безопасности, "с акцентом на незаконное вторжение России на Украину, морскую безопасность и вопросы, вызывающие общую озабоченность".

Обе стороны согласились с "ценностью продолжения взаимодействия", добавили они.

В прошлом году Северноатлантический альянс заявил, что хотя Китай не является "противником", он бросает вызов интересам, безопасности и ценностям членов НАТО своими "амбициями и принудительной политикой".

Китай вернулся к вопросу войны

В прошлом году глава Китая Си Цзиньпин презентовал свое видение дипломатического завершения войны РФ против Украины, а также назначил спецпредставителя, который должен был заниматься этим вопросом. Этим представителем стал экс-посол Китая в России Ли Хуэй.

Ли Хуэй после назначения съездил в Россию, Украину и ЕС, чтобы обсудить китайскую инициативу. Киев "дипломатических" усилий Пекина не оценил, поскольку у Украины уже есть собственная формула мира. После этого Китай надолго забыл о вопросе войны РФ против Украины.

Ранее стало известно, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Германию, Францию и Россию. Его турне началось 2 марта.

Китайский дипломат уже побывал в Украине, а также посетил Брюссель и Польшу. Ли Хуэй обсудил войну России против Украины, называя ее "украинским кризисом".

На фоне турне спецпредставителя глава МИД Китая заявил, что Пекин поддерживает проведение мирной конференции по Украине.

Детальнее о том, зачем Китай снова отправил "ревизора" в Украину и РФ - читайте в материале РБК-Украина.

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